Les «Apéros Liège» reviendront bien ce vendredi dans le parc d’Avroy: les prochaines dates annoncées avec une «grosse surprise» en juin

Annulée la semaine dernière en raison de la « météo incertaine », la première édition de la saison des « Apéros Liège » aura bien lieu ce vendredi dans le parc d’Avroy. Les organisateurs espèrent cette fois avoir le beau temps avec eux pour accueillir les « apéroteurs » qui généralement sont des centaines, voire des milliers, à participer.

« On ne change pas une équipe qui gagne, on l’améliore », lancent-ils. « Une petite hibernation pour recharger les batteries, lustrer le matériel et on reprend les bonnes habitudes des belles soirées de printemps et d’été de se retrouver tous ensemble autour d’un apéro géant dans les jardins publics de notre Ville. »