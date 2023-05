Filippo Ganna parmi les favoris de Remco Evenepoel pour la première étape du Giro: «Il dit toujours ça»

« Filippo Ganna et Stefan Küng sont mes deux favoris ultimes », avait ainsi expliqué Evenepoel en conférence de presse à deux jours du départ du Giro. Quelques heures plus tard, l’Italien a eu l’occasion de commenter ces déclarations, avec le sourire, devant les journalistes.

L’Italien Filippo Ganna (Ineos Greadiers) figure parmi les grands favoris pour le contre-la-montre inaugural du Tour d’Italie, samedi. Le recordman de l’heure a d’ailleurs été cité par Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) comme un rival pour l’étape et le premier maillot rose. « Mais il dit toujours quelque chose de ce genre », a plaisanté Ganna à l’interview.

« Remco dit toujours quelque chose de ce genre. Mais à chaque fois, il est très bon et réussit quelque chose de grand », a réagi Ganna. « Je peux aussi dire que Küng va gagner, ou Remco, ou Roglic. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Nous verrons samedi, au classement, si Filippo est en tête, ou Remco, ou Küng. Je ne sais pas. Mais je veux évidemment être performant samedi, et je croise les doigts pour le maillot rose. »

Le double champion du monde du contre-la-montre dispose de deux belles opportunités de victoire sur le parcours du Tour d’Italie 2023. Samedi d’abord, avec la première étape sur 19,6 kilomètres entre Fossacesia Marina et Ortona, puis le dimanche 14 mai sur le deuxième exercice chronométré entre Savignano sul Rubicone et Cesena, sur 35 kilomètres. Ces deux étapes de contre-la-montre ont des parcours majoritairement plats, au contraire de la troisième qui se déroulera sur les pentes du Monte Lussari à la veille de l’arrivée finale. « Je veux bien faire sur les deux », a promis Ganna. « Le premier est plus régulier, il n’y a pas trop de virages. Il y aura seulement la dernière montée, qui sera un peu dure pour quelqu’un de mon poids. »