Jusqu’à deux ans de prison pour abus de faiblesse envers une personne atteinte d’autisme dans une école namuroise

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi une peine de deux ans de prison et une peine d’un an assortie d’un sursis probatoire à l’égard de deux prévenues condamnées pour extorsion en bande et d’abus de faiblesse.

En 2017, le fils de la principale prévenue fréquentait une école namuroise d’enseignement spécialisé, mais aussi sa mère et la compagne de celle-ci, la seconde prévenue.