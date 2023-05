Le centre de Malmedy vandalisé par un tagueur: des voitures et façades en ont fait les frais

Entre 22 heures mercredi soir et 7 heures du matin ce jeudi, de nombreux tags ont été dessinés sur les murs de façades et de véhicules à Malmedy. Les tagueurs n’y ont pas été de main morte. C’est le secteur de la gare et les rues avoisinantes qui ont été touchées, avec des croix gammées et des pénis qui ont été dessinés un peu partout.

