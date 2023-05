Arnaud Bodart avant Standard – La Gantoise: «Une clean sheet, c’est bien mais je préfère les 3 points»

Malgré la proximité d’un match (presque) décisif, Arnaud Bodart reste décontracté. « Retrouver les entraînements sous le soleil dégage toujours une énergie bienfaisante », sourit-il. « On reste sur un match au Cercle sans avoir encaissé. Avec le recul, ce point n’est pas un mauvais résultat. Bien sûr, on aurait aimé revenir avec les trois points et nous allons là-bas pour gagner. Mais une fois sur le terrain, tu ressens très vite qu’il faut savoir se contenter d’un point. »

« Bruges ou La Gantoise dans les playoffs, c’était impossible d’avoir une préférence. Les Buffalos ont une super-équipe et ont effectué une belle campagne européenne. Nous avons déjà joué deux fois contre Gand sans les battre et là-bas, nous ne sommes pas sortis vainqueurs une seule fois ! Si nous les battons, nous deviendrons les favoris du groupe. On sait de quoi nous sommes capables à domicile et cela se jouera sans doute entre eux et nous pour la 1re place… même si tout le monde peut y prétendre. Le Cercle est déjà content d’être là… et il n’a pas de pression non plus. »