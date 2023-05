Esteban (24) fabrique des bancs sur un chemin de balade entre Latinne et Fallais à Braives: «J’utilise ce que je trouve dans la nature, comme des bois ou... des déchets»(vidéo)

Esteban Lecomte habite Fallais et est un passionné de balades et de nature. « Je me promène souvent dans la région. J’ai fait les scouts aussi. Je me sens assez proche de la nature », dit-il. Le 22 avril, une idée lui passe par la tête. « Je me promenais dans ces chemins et je me suis rendu compte que, souvent, les bancs se situent en bord de route, à certains points, mais pas dans les chemins. Je me suis dit que cela pouvait être une bonne chose d’en avoir également. »