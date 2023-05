Après le tunnel, le boulevard Mayence à Charleroi sera totalement réaménagé: «On va perdre plus de 30 places de parking, c’est une catastrophe pour les commerces et les riverains» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous le révélions récemment, de très importants travaux vont paralyser le tunnel Mayence sur le Ring de Charleroi à partir de l’année prochaine, mais également en surface, sur le boulevard Mayence. Ces importants chantiers, menés par le SPW, vont profondément chambouler le quotidien des automobilistes, des riverains, des commerçants et même de tous ceux qui travaillent en centre-ville. L’enquête publique se terminera mercredi prochain et, nous revient-il, de très nombreuses protestations et oppositions sont déjà parvenues au service Urbanisme de la Ville.