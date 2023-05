La belgo-ukrainienne Maryna Zanevska prise d’une crise de panique en plein match en entendant une sirène: «J’étais submergée»

Maryna Zanevska (WTA 75) n’est pas parvenue à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo mercredi. Au deuxième tour du tournoi disputé en France sur terre battue, la troisième tête de série s’est inclinée contre l’Américaine Katie Volynets (WTA 103). Zanevska a expliqué sur les réseaux sociaux qu’une sirène avait provoqué chez elle une crise de panique, car celle-ci lui a fait penser à la guerre dans son Ukraine natale.

Maryna Zanveska a remporté le premier set, 6-2, mais elle s’est ensuite inclinée après avoir concédé les deux sets suivants, 6-4 et 7-5. « J’ai eu une sensation bizarre pendant le match, après avoir gagné le premier set », a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, à propos du moment où une sirène a retenti dans la ville portuaire de Bretagne. « Cela a duré peut-être vingt secondes, mais je l’ai ressenti comme une éternité. J’ai commencé à pleurer, et je ne savais plus m’arrêter. »