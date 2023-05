Pas de renfort pour les «RSCA Futures»: Anderlecht n’enverra aucun joueur de l’équipe première pour la fin de saison

Le RWDM peut pousser un « ouf » de soulagement. En pleine lutte avec Beveren pour l’accession à la D1A, Molenbeek voyait d’un mauvais œil la fin de saison prématurée du Sporting d’Anderlecht. La raison ? La possibilité pour les Mauves de faire « redescendre » certains jeunes éléments comme Verbruggen, Stroeykens, Sardella ou Delcroix et les faire jouer les deux derniers matchs de la saison en D1B. Dont le derby entre le RWDM et les « RSCA Futures » le samedi 13 mai lors d’une dernière journée sans doute décisive pour l’attribution du titre. Il n’en sera rien puisqu’on a décidé du côté du RSCA de ne pas utiliser les forces vives à disposition.

En effet, si les « RSCA Futures » pourront à nouveau compter sur Lissens, Sadiki et Stassin – trois éléments ayant beaucoup joué en D1B cette saison – pour les deux dernières joutes face au Beerschot et au RWDM, il n’y aura pas d’autres éléments ajoutés au groupe de Guillaume Gillet. Pas même Theo Leoni qui a vécu sa dernière séance d’entraînement ce jeudi. Pourtant peu utilisé par Brian Riemer, le milieu de terrain a été prié de prendre ses vacances et de se ressourcer avant d’attaquer la préparation pour la saison prochaine avec le noyau « A ».