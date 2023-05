Les maisons sinistrées resteront assurées malgré tout

Qu’arrivera-t-il concernant le futur des bien sinistrés ? En France, on sait que certains logements, victimes d’inondations, ne sont plus assurés. C’est d’ailleurs ce que mettait en avant une enquête de l’émission Envoyé Spécial sur France 2, il y a quelques semaines. Le député socialiste verviétois, Malik Ben Achour s’est posé la question de son côté et surtout, a obtenu la réponse du ministre Dermagne.

Il se trouve que si le bâtiment sinistré était couvert contre le risque inondation au moment du sinistre, le bâtiment rénové/reconstruit après le sinistre restera assurable en risque inondation même si des améliorations y sont apportées. En revanche, si une extension au bâtiment sinistré est construite 18 mois après la date de parution de l’arrêté royal délimitant les zones à risque, l’assureur n’est pas obligé d’accorder une couverture inondation pour cette extension. Le risque ne pourra pas non plus être pris en charge par le Bureau de Tarification. Les sinistrés peuvent donc reconstruire ou rénover leurs biens sans craindre un refus de couverture du risque inondation.