Attention si vous comptez tondre votre pelouse: voici pourquoi il vaut mieux attendre la fin du mois de mai

Mai, c’est le retour du printemps et du soleil, les premiers barbecues et moments passé à profiter de son jardin. C’est aussi le mois où la flore se développe de nouveau et que la plus grande partie des pollinasateurs sortent de l’hiver pour aller butiner. Cela en fait le moment le plus stratégique pour avoir un impact positif sur son environnement en évitant de décapiter les fleurs de l’entiéreté de son jardin avec nos tondeuses.