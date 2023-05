Wanfercée-Baulet : avez-vous vu Florian, 32 ans, porté disparu depuis ce jeudi matin ?

Florian Ninnin, 32 ans, ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ce jeudi, et ce n’est pas dans ses habitudes. Inquiète, l’une de ses collègues a prévenu son ex-compagnon et ami, Benjamin. Le jeune homme devait travailler de 7 à 17 heures, mais il n’a pas prévenu de son absence. Une attitude qui interpelle ses collègues et ses proches.

Son ami ajoute : « Florian n’a laissé aucun mot ». Ses proches veulent le retrouver le plus vite possible. « Florian s’occupe de sa tante, elle aussi n’a plus de nouvelles. » La dernière fois qu’il l’a vu, c’était ce mercredi soir. Benjamin a mangé avec lui et deux amis. « Nous sommes toujours en bons rapports. » Ce mercredi soir, Florian était habillé d’un pull, d’un pantalon vert foncé. « Il est rentré chez lui à 23h15. » En pleine nuit, vers 5 heures du matin, le trentenaire a envoyé un message au frère de Benjamin, aussi un de ses amis, pour lui dire qu’il ne serait pas disponible dimanche pour l’aider. Et depuis, aucune nouvelle.