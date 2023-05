«Les gardiens de la galaxie»: Chris Pratt tire sa révérence

Il est complètement paumé ! OK, il a sauvé le monde, plusieurs fois même. Mais il a surtout perdu l’amour de sa vie. Gamora (jouée par Zoe Saldaña, NdlR) est morte puis ressuscitée mais dans une version alternative et ne partageant aucun souvenir avec lui. Il a le cœur brisé et passe son temps à ressasser, à tenter de boire pour oublier. Bref, ce n’est plus le mec guilleret que l’on voit danser au début du premier film et ses failles commencent à surgir. Il y a ce joli moment dans le film où Mantis et Drax (deux autres gardiens de la galaxie, joués par Dave Bautista et Pom Klementieff, NdlR) lui disent qu’il est sans doute temps pour lui d’apprendre à nager seul.

Pas vraiment, on est comme toujours là pour s’éclater, c’est « Les gardiens de la Galaxie » après tout. Mais je pense qu’on rit encore plus fort quand les personnages vivent des situations auxquelles on peut s’identifier en tant que spectateurs, non ? C’est assez humain de prendre ses habitudes dans son couple ou dans sa famille et de perdre pied si cet équilibre est testé. Or Peter a toujours évité de regarder son problème en face. Dans le premier film, il compense le décès de sa mère en s’inventant ce personnage de Star-Lord, créé de toutes pièces à partir d’icônes pop l’ayant marqué dans son enfance au milieu des années 80. Puis il trouve les autres gardiens, comme Groot, Rocket et Gamora. Il se compose une famille choisie, avec laquelle il va tenter de chercher son père biologique. Ça, c’est le second film, avec Kurt Russell dans le rôle d’Ego, le fameux paternel. Peter cherche donc constamment qui il est tout en évitant les aspérités douloureuses de son identité, et la séparation avec Gamora l’oblige à sortir de cette boucle.

Pas trop dur de tourner le film en sachant que c’est la fin d’une trilogie que vous avez portée sur vos épaules ?

Je savais que je voulais éviter les regrets et qu’il faudrait donc savourer chaque instant. J’ai joué dans plusieurs séries, comme « Everwood » ou « Parks and Recreation ». Et dans d’autres franchises, comme « Jurassic Park » ou les films « Lego ». Je sais donc bien ce que ça fait de débrancher la prise après des années de plaisir. C’est un peu comme le dernier jour de l’année scolaire quand on est en dernière année. On se demande qui on reverra souvent, qui on reverra tout court. Je m’étais donc préparé mais ça a été un vrai tourbillon d’émotions. Avec au bout du compte énormément de gratitude. Je trouvais super important par exemple de montrer à James qu’on était fiers du chemin parcouru. Un matin, je suis arrivé sur le plateau avec des dizaines de vieux commentaires de fans, postés sur le net avant la sortie du premier film. Des textes annonçant très sérieusement « Les Gardiens de la galaxie » comme le premier flop, assuré, du studio Marvel. On était tous hilares !

Chacun des films a été réalisé par James Gunn. Seriez-vous prêt à signer pour trois autres ?