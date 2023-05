Frédéric se fait débiter près de 150€ pour l’assurance de son smartphone, à Charleroi: «Ces montants n’étaient absolument pas justifiés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les arnaques aux assurances téléphoniques sont de plus en plus fréquentes, et Frédéric en a fait les frais ! Il y a peu, le Carolo a été débité de trois sommes : deux de 70 € et un de 15 €.

de videos

« Je ne savais pas à quoi correspondaient ces retraits. Mais j’ai très vite compris que c’était dû à une assurance pour smartphone contractée par mes soins au moment de l’acheter il y a 4 ans, au magasin Vandenborre de Montignies-sur-Sambre. »