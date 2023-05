Le département arbitrage revient sur la phase polémique de Cercle – Standard: un penalty aurait pu être accordé aux Brugeois (vidéo)

Sur une longue ouverture vers Hugo Siquet, Cihan Canak percute l’ancien joueur du Standard, sans avoir l’intention de jouer le ballon. La faute est plutôt claire et aurait dû entraîner un penalty pour les Brugeois. Sauf que l’arbitre M. Verboomen n’a rien signalé et le VAR est également resté muet. Ce jeudi, le département arbitrage de l’Union Belge est revenu sur cette phase. Par la voix de Bertrand Layec, on apprend que l’arbitre de terrain aurait très bien pu accorder un penalty.

« C’est clairement une décision terrain qui appartient à l’arbitre et le département arbitrage aurait soutenu la décision de penalty », explique Layec. « Il y a un contact, un challenge, et c’est clairement une décision qu’on aurait préféré que l’arbitre prenne. » Quant au VAR, Layec pointe le cas d’une interprétation de l’assistant vidéo, qui était M. Laforge en l’occurrence. « Déjà, il faut savoir que les erreurs de terrain ne sont pas systématiquement revisionnées par le VAR. Dans cette phase-là, l’assistant vidéo a considéré que tous les critères pour un challenge n’étaient pas réunis à savoir la force, l’intensité et l’utilisation des bras. […] Certes c’est spectaculaire, mais on soutient le VAR dans sa non-intervention et dans son analyse que ce n’était pas une erreur claire et évidente de l’arbitre de terrain. »