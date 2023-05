Les prix de l’immobilier devraient prochainement baisser dans le Centre: «On va revenir à des montants plus réalistes...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les taux hypothécaires affichés par les banques dépassent désormais allègrement les 4 %, voire les 5 %, au plus haut depuis une dizaine d’années. Même s’il y a souvent moyen de négocier (un peu) à la baisse. En janvier 2022, le taux moyen était à 1,75 %, a rappelé le journal l’Echo.

Les conséquences sont là : en Belgique, le nombre de demandes de crédits hypothécaires a baissé de 47 % sur les deux premiers mois de l’année 2023. Par contre, il semblerait qu’en région du Centre, ce ne soit pas vraiment la panique. En tout cas, les avis sur ces questions ne sont pas unanimes, selon que l’on soit notaire, banquier ou agent immobilier.

« Ne pas oublier les coûts de l’énergie »

« Les statistiques nationales me semblent très claires », pointe Pino Attardo, Retail Manager et Directeur des trois agences CPH La Louvière. « On constate aussi un ralentissement des demandes en région du Centre, même si c’est moins marqué. »