Joachim, de Plombières, reçoit des dizaines d’appels de démarcheurs: «C’est incessant, rien ne fonctionne pour arrêter ça!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Joachim Beer n’en peut plus. Il reçoit régulièrement des appels téléphoniques de démarcheurs et de comparateurs d’énergie. Et ce, malgré s’être inscrit sur la fameuse liste « Ne m’appelez plus » du SPF Économie. Une situation qui l’énerve au plus haut point et dont il ne sait pas comment se défaire. « C’est incessant », explique-t-il. Le SPF donne ses conseils pour éviter ces appels.