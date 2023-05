Les touristes motards chassés à Malmedy? «Il s’agissait d’un piège, toute la fête est tombée à l’eau»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ton monte entre certains motards et la police de la zone de Malmedy. Ce 1er mai se tenait le traditionnel rassemblement des motards Harley Davidson à Malmedy. L’événement n’a pas suscité le même engouement que les années précédentes et pour cause un contrôle de police visant à inspecter le niveau sonore des véhicules. Ce contrôle avait lieu dans le cadre du plan d’action antibruit.