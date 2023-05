Ecolo Waterloo dépose une motion de soutien aux travailleurs de Delhaize

Avec ce texte qui sera soumis au vote du conseil communal du 22 mai, les verts, inquiets des pertes d’emplois annoncées et de la dégradation des conditions de travail au sein du groupe du lion, souhaitent donner un signal politique fort, le supermarché situé au boulevard Henri Rolin étant notamment impacté.

Ils invitent Delhaize à revenir sur sa décision, le cas échéant à s’engager dans une vraie procédure de concertation, et enfin d’assurer le maintien des emplois. « Cette annonce est d’autant plus surprenante quand on sait que la société mère a enregistré 2,5 milliards de gains l’an dernier, et que le salaire de son CEO est passé de 5,7 à 6,5 millions. Delhaize poursuit donc une logique de maximisation des profits au détriment des travailleurs, avec un manque de considération certain pour la concertation sociale et les syndicats. Par ailleurs, avec la franchisation se pose la question du risque financier pour les indépendants qui reprendront les enseignes, alors que Delhaize est une entreprise prospère », déclare le conseiller communal Gérard Dayse.