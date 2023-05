Permis de conduire: des séances de cours théoriques pour seniors organisées à Écaussinnes

Vous êtes senior et n’êtes plus tout à fait certain d’être à jour dans votre maîtrise de la conduite ? L’ASBL « Drive Mut » et Liages proposent une séance de remise à niveau des connaissances théoriques du permis B au sein de la commune d’Ecaussines. Ce projet « Code Plus » est une initiative entre ces organismes, tous les deux partenaires du réseau Solidaris. Et, qui plus est, gratuite.