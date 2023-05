Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Paris, néant et chaos s’entremêlent dans un univers de strass et paillettes au sein duquel les supporters ne s’y retrouvent plus du tout. Sportivement, la saison tourne à la catastrophe : éliminations en huitième de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, manque d’implication totale de certains cadres et fond de jeu inexistant. Même le titre en Ligue 1 n’est pas garanti. Ces dernières semaines, la crise est même devenue structurelle et identitaire avec des affaires en tous genres. Apeurés par la direction que prend le PSG, les supporters parisiens ont vivement manifesté leur colère. Ce qui traduit un ras-le-bol général par rapport à la politique menée par QSI.