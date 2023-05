Arrestation de 7 personnes préparant un attentat terroriste: Vincent Van Quickenborne rappelle que les services de sécurité ont «les yeux et les oreilles dans chaque groupe de discussion fermés»

C’est ainsi que le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a réagi jeudi à Terzake aux arrestations en Flandre orientale et occidentale de sept personnes qui préparaient un attentat terroriste.

« On a détecté ces personnes à temps et on a pu intervenir. Ce n’est pas un hasard. Nos services de renseignement ont été renforcés aujourd’hui et disposent de nettement plus de personnel et d’outils. Grâce à une loi votée l’année dernière, ils ont été dotés d’oreilles et d’yeux pour surveiller les groupes de discussion fermés et intervenir si nécessaire, et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui », a expliqué M. Van Quickenborne.