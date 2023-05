Une taxe réclamée par erreur à des milliers de Wallons: «J’ai reçu un courrier me demandant 600 euros!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme de nombreux Wallons, le Mouscronnois Stéphane Dalessandro a bien failli tomber de sa chaise en relevant son courrier ce mercredi. Il reçoit une facture de 600 € de la part du SPW. Il s’agit d’une taxe forfaitaire imputée aux véhicules émettant plus 145g de CO2 par kilomètre.

de videos

Pourtant, son véhicule n’en émet que 132. « Ma voiture a été immatriculée en janvier 2022, soit il y a un peu plus d’un an. Dans les mois qui ont suivi, j’ai payé la taxe de mise en circulation et celle de circulation. Ce mercredi, je reçois ce courrier me réclamant 600 euros. En me renseignant, j’ai découvert qu’il s’agissait d’un éco-malus réclamé de manière forfaitaire », témoigne ce Mouscronnois.