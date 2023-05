Les braqueurs de stations-service de Mons-Borinage sont repassés devant la justice

Les agressions remontent d’août à octobre 2021. La bande de jeunes gens âgés de tout au plus 20 ans est reconnue comme ayant agi en association criminelle. Elle a terrorisé la région à bord d’une Clio noire volée. Ils se sont successivement rendus à Bavay, Honnelles, Saint-Ghislain, Frameries, Quévy, Solre-sur-Sambre, Erquelinnes. La série stoppait net le 21 octobre au matin, à l’issue de deux ultimes agressions, à Frameries (dans une librairie) et dans une boulangerie de Bavay. La voiture circulait tous feux éteints : cela avait attiré l’attention d’une passante bonne observatrice. Les perquisitions avaient suivi, notamment à Feignies. Fin de la série noire…

Me Dimitri Rutigliano avait retracé l’enfance de ce jeune homme de bonne famille, fils d’une ingénieure et d’un chauffeur algériens, qui avait gagné la Belgique à ses onze ans. Sa migration avait somme toute constitué un déracinement pour lui, mais ses parents étaient loin d’être absents. Déjà chauffagiste et plombier, le jeune avait été envoyé par son père à Paris pour décrocher un diplôme de plus en mécanique… Le parquet général avait persiflé que pour 9 agressions perpétrées, ces 10 ans distribués en première instance constituaient un ‘paquet cadeau’.