Levez les yeux cette nuit: une pluie de météores sera visible dans le monde entier

Comme l’explique la NASA, le phénomène des pluies de météores s’explique au fait que la Terre rencontre un flux dense de débris de la comète Halley, dont une grande partie a été éjectée il y a 3.000 ans.

Comme l’annonce l’Agence fédérale, ce phénomène sera visible aussi bien dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord. Vous pourrez l’observer après minuit, avec des heures de pointe fixées entre 3 et 4 heures du matin. L’agence conseille aux observateurs de se laisser 30 minutes dans l’obscurité pour permettre aux yeux de s’adapter. « Regardez en direction de la lune et admirez le ciel autant que possible ».