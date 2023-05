Les filles d’Ostiches/Ath sacrées championnes de P1 au bout du suspense (vidéos)

LA LOUVIERE 1 (0) PAYS VERT 1 (3) Les buts : 15e Desmaele (1-0), 60e Dupont/pen. (1-1). La Louvière : De Greef, Desmaele, Lhoir, Vanparijs, Sener, Guislain, Russo, Deman, Kempeners, Hannecart, Aerts, Teresi, Karabacak, Delafontaine, Savarino Ostiches-Ath : Deboutez, Libre, Limosani, Metten, Guns, Dupont, Poliart, Dewesler, Ulusoy, Delitte, Dierick, Brotcorne, Jeunieaux, Nkiri, Declercq. Carte jaune : Nkiri, Russo, Kempeners, Sener. Arbitre : M. Mercier.

Les Gazelles d’Ostiches/Ath viennent de réaliser un doublé historique « coupe/championnat ». Car elles ont remporté le test-match pour le titre, face à La Louvière ce jeudi soir.

C’est devant une tribune pleine à craquer que les 22 actrices, entourées d’un trio arbitral, montaient sur la magnifique pelouse du stade Saint-Lô, à Saint-Ghislain, en territoire neutre. Il y avait encore une file de la billetterie au parking au coup d’envoi ! Si les filles de Barbara Carlisi partaient favorites après leur large victoire du second tour (5-1), la première période était équilibrée. Ce sont d’ailleurs les Athoises qui mettaient le nez à la fenêtre en premières. Sur corner, elles ne parvenaient cependant pas à piquer correctement leur tête sur une occasion quatre étoiles qui passait juste au-dessus de la transversale. Sur l’occasion qui suivait, les Louves ne laissaient, elles, pas passer leur chance. À la réception d’un centre parfaitement exécuté, la remuante Desmaele enchainait contrôle-frappe et plaçait dans le petit filet, hors de portée de Deboutez. Le kop louviérois exultait. Les joueuses de Sven Leleux gardaient la tête haute et poursuivaient leurs incursions dans les 16 mètres adverses. Nkiri multipliait les coups de rein pour effacer ses opposantes mais était parfois trop esseulée en pointe de l’attaque.

Au retour des vestiaires, la RAAL mettait le paquet pour se mettre à l’abri. Mais Guns, accrochée fautivement dans le rectangle par Kempeners, relançait tout suspense. Dupont ne tremblait pas et rétablissait l’égalité au marquoir dans une ambiance de folie.

Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans la dernière demi-heure. Alors qu’un missile des 30 mètres signé Russo s’écrasait sur la transversale dans les dernières minutes de la partie, l’arbitre envoyait tout le monde aux tirs au but.

Une loterie remportée par les Athoises, galvanisées par les nombreux supporters qui avaient fait le déplacement et donné de la voix pendant 90 minutes !

Quel mental et quelle récompense pour des « Gazelles » qui entrent dans l’histoire du Pays Vert et du foot féminin hennuyer. Elles joueront en D2 amateurs la saison prochaine !