La décision a été rendue officielle par le Comité Provincial namurois ce jeudi soir. Chez les hommes, Belgrade C, Maillen et Fernelmont sont promus en P1. Il y aura un quatrième montant suite à l’arrêt de Mariembourg. En fonction des résultats des play-offs de P1, ce sera Malonne B, Erpent B ou Gembloux C. Pour rappel, Gembloux B et Andenne B sont relégués en P2.

Chez les dames, Fernelmont, Ciney C, Natoye C et Marche montent en P1.