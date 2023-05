Naples à nouveau champion sous les yeux de Maradona

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Naples, ce n’est pas une ville, c’est un monde. Un univers en soi. Et le monde, celui en dehors de lui, s’est donné rendez-vous à Naples. Plus de 200 chaînes ont guetté cet instant où Napoli est redevenu champion d’Italie. Et tant pis si c’est dans le Frioul plutôt que dimanche passé au Maradona.

Au fond, ça ne change rien. Le temps là-bas, il est comme les cafés : suspendu. Et c’est peut-être ce qui a attiré tout ce monde, comme s’il était venu chercher à Naples quelque chose qu’il avait perdu. Ce bonheur spontané, la vie au moment présent.