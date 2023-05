La pluie va faire son grand retour en Belgique: des orages pourraient éclater dans l’après-midi

Celles-ci pourront s’accompagner d’orages. Les maxima atteindront 16 degrés en Ardenne et jusque 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest, faiblissant vers le soir.

La journée débutera avec des éclaircies. Au fil des heures, les nuages se développeront et deviendront plus menaçants avec un risque d’averses croissant dans l’après-midi.

Ce soir, quelques averses, localement intenses et orageuses, seront encore possibles. En début de nuit, le temps redeviendra sec avec le développement de larges éclaircies.

En fin de nuit, on peut s'attendre des bancs de brume ou de brouillard locaux. Les minima oscilleront de 7 à 10 degrés sous un vent souvent faible et variable ou de secteur sud.

Demain

Demain, la journée débutera avec un soleil voilé. Par la suite, le temps deviendra rapidement très nuageux avec la possibilité de quelques ondées isolées en cours de journée. En fin d’après-midi et la nuit suivante, les averses s’intensifieront et elles pourront également s’accompagner d’orage. Les maxima atteindront 17 degrés en haute Ardenne ou à la mer et 19 à 20 degrés en plaine. Le vent sera faible de secteur sud puis de sud-ouest.