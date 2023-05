Les ménages continuent à faire des efforts: moins de 80% de gaz consommé par rapport à 2021

Même constat avec l’électricité

En électricité aussi, la consommation reste inférieure à ce qu’elle a été, mais le phénomène est moins spectaculaire, et tend à se résorber. Sur toute l’année 2022, la baisse était de 3,3% par rapport à 2021, avec 81,7 térawattheures consommés, selon les chiffres d’Elia. La baisse était toutefois plus sensible au dernier trimestre 2022: -8% par rapport à la moyenne de 2017-2021. La tendance s’est poursuivie en janvier et février, avec une consommation toujours inférieure de 8,2% et 7,3% à la moyenne, mais s’est atténuée en mars: le recul n’est plus que de 3,7%.