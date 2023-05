Séisme au Paris Saint-Germain: Lionel Messi a pris une grande décision

Quelques heures avant la rencontre du week-end dernier entre le PSG et Lorient, le monde du football était loin de s’imaginer du séisme qui allait s’abattre sur lui. Mais voilà, une défaite à domicile et un voyage de Lionel Messi non autorisé a mis le feu aux poudres. La Pulga, quelques heures après la contre-performance parisienne face à Lorient, s’est envolé direction l’Arabie saoudite pour honorer un contrat pub en tant qu’ambassadeur du tourisme du Royaume. Mais il n’avait pas eu l’autorisation de son club alors que le groupe devait reprendre l’entraînement le lendemain.

Un comportement inapproprié pour le PSG qui a décidé de frapper fort. La direction parisienne a, en effet, pris la décision de sanctionner son joueur d’une suspension de deux semaines. Deux semaines pendant lesquelles Lionel Messi n’aura pas le droit de jouer avec le club, ni de s’entraîner et ne sera pas payé. Une décision qui a eu l’effet d’une bombe et qui n’a pas manqué de faire réagir la presse mondiale en plus de sceller définitivement l’avenir du joueur. Le joueur ne prolongera pas au PSG cet été et quittera donc le club à la fin de son contrat en juin prochain. Le Barça, la MLS et l’Arabie saoudite restent à l’affut pour accueillir le septuple Ballon d’Or.