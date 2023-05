Eden Hazard enfin débarrassé de Carlo Ancelotti? «Je le dis pour la première fois, l’Italien est notre favori»

En quête d’un sélectionneur, si possible étranger et de renom, pour succéder à Tite au poste de sélectionneur, la Fédération brésilienne de football (CBF) a ciblé Carlo Ancelotti. « Nous ne lui avons pas fait d’offre mais nous essayons de savoir s’il veut venir », a déclaré Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, jeudi au micro de beIN Sports.

Et le dirigeant d’ajouter : « On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori ». Ednaldo Rodrigues a également ajouté qu’il se refusait d’approcher les entraîneurs sous contrat, or l’Italien de 63 ans est lié contractuellement au Real Madrid jusqu’en juin 2024.