Telenet inondé de plaintes par ses abonnés mécontents: plus de 15 dossiers ouverts par jour, «nous ne cherchons pas d’excuses»

Le passage à une nouvelle plate-forme logicielle cause des problèmes sans précédent à Telenet depuis des mois. Et chaque jour, de plus en plus de clients en font les frais. Les enquêtes menées par De Standaard auprès du Service de médiation des télécommunications montrent qu'après les quatre premiers mois de cette année, on recensait déjà 1.785 nouveaux dossiers contre Telenet. Cela représente une moyenne de 15 dossiers par jour. Par rapport à la même période de l'année dernière, ce chiffre a presque triplé.

Le médiateur Luc Tuerlinckx tire la sonnette d'alarme dans les colonnes du Standaard. « Depuis les premières années de Telenet, je n'ai jamais connu un tel nombre de plaintes. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », déclare-t-il.