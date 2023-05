«C’est terminé pour nous»: Sébastien et Michaël révèlent pourquoi ils quittent définitivement «Vu à la télé» sur RTL tvi

Ce dimanche 7 mai, « Vu à la télé » est de retour sur RTL tvi, à 19h50. Laurence et Philippe, Bénédicte et Muriel ou encore Gandolfo, Patricia et leurs enfants seront de la partie.

de videos

Depuis quelques saisons, certains téléspectateurs s’interrogent quant à l’absence de Sébastien et Michaël, un des couples phares de l’émission. Ils étaient présents depuis le lancement, en 2014.