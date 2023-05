Défaite contre l’Antwerp, déplacement crucial à Bruges...: nos experts analysent le début de Playoffs de l’Union! (vidéo)

Samedi soir à 18h15, l’Union-Saint-Gilloise se déplace sur le terrain du FC Bruges. Après une défaite (0-2) face à l’Antwerp mercredi soir, les Unionistes devront impérativement se remobiliser face aux Brugeois s’ils ne veulent pas être distancés dans la course au titre.

Les Saint-Gillois n’auront pas la tâche facile samedi soir. Même si le Club de Bruges a vu ses chances de titre réduit à un miracle après sa défaite face à Genk le week-end dernier, les hommes de Rik De Mil espèrent toujours une troisième place. D’autant plus que le FC Bruges s’érige en véritable bête noir de l’Union depuis son retour dans l’élite. En six rencontres, les unionistes ne se sont jamais imposés (3 partages et 3 défaites).