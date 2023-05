Un Irakien suspecté de crimes de guerre et de terrorisme arrêté à Hasselt: l’individu aurait causé la mort de centaines de personnes

L’homme, âgé de 43 ans, serait responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés. L’individu a été placé sous mandat d’arrêt et doit comparaitre vendredi devant la chambre du conseil de Malines.

« Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral lancé en juillet 2020, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, sous la direction d’un juge d’instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme d’Anvers, division de Malines, a effectué une perquisition à Hasselt ce 3 mai », indique le parquet fédéral dans un communiqué. « Une personne de nationalité irakienne, O. Y. T., née en 1979 et résidant en Belgique depuis 2015, a été privée de sa liberté et emmenée pour être auditionnée. »