La librairie du peuple à Quaregnon ferme ses portes, victime des crises successives: «On risque de tout perdre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a trois mois, la librairie du peuple tirait déjà la sonnette d’alarme. Avec 70 % de chiffre d’affaires en moins et une perte évaluée à 20.000€ pour les seuls mois de novembre et décembre, la situation était plus que tendue. La librairie a finalement dû se résoudre à fermer ses portes.