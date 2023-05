Après Lionel Messi, une autre star devrait quitter le PSG: Neymar n’entrerait plus dans les plans du club parisien!

Plus rien ne va au Paris Saint-Germain ! Après la défaite du week-end dernier contre Lorient et le départ annoncé de Lionel Messi, suite à la polémique autour de son voyage en Arabie saoudite, c’est une autre star du PSG qui pourrait bien faire ses bagages cet été, à savoir Neymar.

Selon les informations du journal l’Équipe, le Brésilien, lui aussi visé par le mécontentement des supporters, n’entrerait plus dans les projets du club parisien. L’objectif serait de construire une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée, ce qui ne correspond donc plus au profil de Neymar.