«Drag Race Belgique»: l’émission reviendra-t-elle pour une seconde saison? La RTBF donne sa réponse!

Dans le jury, on retrouvait Rita Baga, Lufy et Mustii. La drag queen canadienne sera de retour pour la seconde saison du programme, comme vient de l’annoncer la RTBF, précisant que ce retour se fera en 2024, sans en dire davantage.

Rendez-vous donc en 2024 sur Auvio, et on imagine, sur Tipik, pour découvrir les nouveaux juges invités, mais surtout, les nouvelles candidates, prêtes à relever les défis, à offrir les plus beaux défilés et à tout donner sur les lip-syncs.