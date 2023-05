SnackTastic DUO, le double airfryer de Fritel

Grâce à sa double capacité, le SnackTastic DUO vous permet de préparer des repas complets en un rien de temps – par exemple, des légumes et des pommes de terre dans un panier, et de la viande ou du poisson dans un autre (avec un temps de cuisson adapté) – mais aussi, tout aussi facilement, différents en-cas pour des soirées dans le jardin ou au bord de la piscine.

Après tout, dans une famille moderne, il n'y a pas deux jours ou semaines identiques. Une fois, vous cuisinez de grandes portions (vous utilisez alors les deux paniers de cuisson), et une autre fois, vous ne cuisinez que pour deux (et un seul panier suffira).

Comme les deux paniers fonctionnent séparément, le SnackTastic DUO ne consomme jamais plus d'énergie que nécessaire. De plus, vous pouvez facilement laisser cet airfryer seul pendant qu'il cuit (il y a une protection « auto shut off »). Vous pouvez ainsi passer plus de temps avec votre famille ou vos invités, ou profiter plus longtemps des belles soirées d'été. L'outil idéal pour les réunions de famille chaleureuses ou les amis qui débarquent à l'improviste !