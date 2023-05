McArthurGlen inaugure un nouveau Designer Outlet Center à Paris

McArthurGlen Group a ouvert le 27 avril un tout nouveau designer outlet center : McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny. Plus près de chez nous, dans le sud des Pays-Bas, le Designer Outlet Center de Roermond et celui de Roosendaal accueillent chaque année près de dix millions de visiteurs. Situé à l’ouest de Paris, à seulement 45 minutes de l’Arc de Triomphe, le tout nouveau centre est le quatrième centre McArthurGlen en France. Une destination de rêve pour les amateurs de mode et les millions de touristes qui visitent Paris et la côte normande chaque année. L’habile mélange de mode, d’art et de culture propulsera ce centre flambant neuf au rang de nouvelle référence dans l’univers des designer outlets.

Un cocktail de marques haut de gamme

Le Designer Outlet Paris-Giverny abrite une centaine de boutiques et accueille les clients tout au long de l’année. Le centre propose un magnifique éventail de marques de luxe à prix attractifs. Épinglons notamment Moncler, Tod’s, Pucci, Roberto Cavalli, Missoni, Philipp Plein, Sergio Rossi et Stella McCartney. Le centre présente, en outre, une sélection variée de marques internationales premium et sportives, dont Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Zadig & Voltaire, Sessùn, Furla, Lacoste, Coach, Tommy Hilfiger, Fursac, Gant, Hackett, Aigle, Vanessa Bruno, Karl Lagerfeld, New Balance, Adidas, Puma, Under Armour, Victoria’s Secret, Rituals et L’Oréal. Une boutique Dolce & Gabbana ouvrira également ses portes dans les prochains mois. La maison allemande de mode et de lifestyle BOSS ainsi que la marque de sport Nike s’installeront, elles aussi, au Designer Outlet Paris-Giverny.