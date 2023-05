Funds For Good publie son rapport d'impact 2022

Funds For Good Impact publie ce vendredi son rapport d'impact 2022. L’asbl, active depuis 10 ans dans le soutien de la microfinance et de la remise à l'emploi grâce à l'entrepreneuriat, confirme son ambition de fournir un financement alternatif sain et un accompagnement de qualité aux entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique. Grâce aux 1048 projets soutenus depuis 2013, Funds For Good Impact a déjà permis de créer 1192 emplois (au 31 décembre 2022) ! Funds For Good n'a pas seulement multiplié le nombre de prêts d'honneur mais a également renforcé sa « Communauté For Good », composée de plus de 110 coaches et experts bénévoles. Elle s’est fortement impliquée dans son écosystème d’acteurs partenaires soutenant la microfinance et l’entrepreneuriat social.

Depuis le lancement de Funds For Good Impact, plus de 100 coachings de projets ont été réalisés. Un accompagnement nécessaire et complémentaire au financement car il permet aux entrepreneurs de prendre du recul et de se poser les bonnes questions par rapport à leurs activités. C’est aussi un soutien psychologique et l’accès à un réseau complémentaire.

De nombreuses actions novatrices

En 2022, Funds For Good, en collaboration avec Inpulse Asset Manager, a lancé ImpaktEU, un fonds 100% dédié à la microfinance et l’entrepreneuriat en Europe. L’objectif de ce fonds est de donner davantage de moyens aux institutions de microfinance et aux banques éthiques et coopératives pour qu’elles puissent aider plus d’entrepreneurs dans toute l’Europe. Durant la crise de la Covid 19, Funds For Good avait précédemment lancé Double For Good, une action visant à soutenir le secteur de l’Horeca en achetant des plats distribués par la suite à des personnes en situation de sans-abrisme. Plus de 2150 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un repas chaud. Elle a également lancé en 2021 le Good Food Fund, en collaboration avec Change et Scale Up, un fonds de soutien aux projets dans l’alimentation durable. Ceci traduit la volonté de Funds For Good de fédérer et de soutenir son écosystème pour contribuer à résoudre nos enjeux de société. Aujourd’hui, Funds For Good Impact s’associe au Réseau Entreprendre et son partenaire historique microStart pour créer un fonds d’aide à la création d’emplois. Son but : accompagner et soutenir les entrepreneurs en croissance, désireux de créer un ou plusieurs emplois. C’est un cap souvent difficile à passer qui génère beaucoup d’incertitudes et de questions chez les entrepreneurs souvent seuls face à ce défi. Funds For Good Impact s’est aussi associée au bureau de courtage Savyoo et à l’asbl Womanly pour encourager et soutenir l’entrepreneuriat féminin. Les chiffres sont parlants : 65% des créations d’entreprises sont portées par des hommes, contre seulement 35% par des femmes. Il est essentiel de comprendre comment améliorer ces statistiques. D’autant que les femmes entrepreneuses ont des meilleurs taux de remboursement de leurs crédits professionnels.