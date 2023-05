«Bupkis»: que vaut la série qui montre, avec recul et humour, la vie dissolue du jeune humoriste Pete Davidson?

La première chose à signaler sur cette semi-autobiographie, c’est qu’elle est aussi bordélique dans sa narration que ce qui se passe dans le cerveau de Davidson. Ainsi, le premier de ses huit épisodes (pour l’instant) est centré sur son grand-père, joué par Joe Pesci, lequel fait partie des vingt-deux grands noms qui ont accepté de rejoindre Pete dans cette aventure. Bref, ce grand-père lui annonce que le cancer ne va pas tarder à l’arracher à ce monde, et bientôt lui est offert une prostituée, Donna, qui finit au lit avec son copain Roy. Alors qu’il est en pleine action avec elle, ce dernier a le dos qui se bloque et Pete arrive à la rescousse et le pousse pour faciliter ses mouvements. Vous voyez le tableau ! Très fin !

Le deuxième épisode est beaucoup moins cracra et montre Pete à sept ans. Il vient de perdre son père (Joshua Bitton), qui était pompier et a péri le 11 septembre 2001. Un drame qu’il s’est réellement produit. Le lendemain, il se rend au mariage de son oncle, campé par Bobby Cannavale (!!!) en compagnie de sa mère, incarnée par… Edie Falco (« Nurse Jackie »). Parenthèse : les agents de l’actrice lui avaient fortement déconseillé de dire « oui » à pareil projet, mais elle s’est écoutée, elle. Et la voilà dans le rôle d’une femme hyper-contrôlante, qui a aussi une fille, Casey (Oona Roche), et a beaucoup de mal à gérer Pete et a digéré, notamment, l’annonce de sa mort. Suite à l’écran. A 17 ans, Pete a appris qu’il souffrait de la maladie de Crohn, et a commencé alors à prendre de la marijuana pour soulager ses douleurs. Mais rapidement, ça a été l’escalade, et dans la série, il se montre ouvertement dans sa période « camé » et notamment en train de « prendre » dans sa cave. En 2017, il annonçait avoir arrêté les drogues et l’alcool, mais continuer à traiter par médicaments ses troubles de la personnalité borderline dont il souffre également.

Tout cela doit être évoqué pour comprendre pourquoi il a souvent l’air hagard et ailleurs à l’écran, et qu’il se cache régulièrement les yeux sous une capuche de sweater. Honnêtement, il fait un peu zombie à côté de ses partenaires, parmi lesquels, nous le répétons, on voit passer plusieurs pointures. Les plus grosses ? Steve Buscemi, Cam’ron, Al Gore (eh oui !), Chris O’Donnell, Jon Stewart, Sebastian Stan, Charlie Day, qui est son thérapeute super-malhonnête, Philip Ettinger qui joue son assistant et meilleur ami Evan, Chase Sui Wonders, qui interprète sa petite amie Nikki et avec qui il sort en vrai.

On l’a déjà fait savoir : plusieurs éléments de la série, la mort de son papa, sa consommation de stupéfiants et ses virées avec des mafieux cubains ont été tires de la réalité. Mais avec le titre « Bupkis », Pete – qui a écrit et produit cet OVNI avec Judah Miller et Dave Sirus – veut dire au spectateur qu’il doit ici ne rien prendre ici pour quelque chose qui s’est produit exactement comme il le montre. L’usage sporadique de photos de sa vie souligne que la série n’en livre que des instantanés. Et même si, en effet, elle a Pete pour centre, elle est aussi, selon nous, un portrait de famille et de gens d’aujourd’hui, et gravitant pour la plupart dans l’industrie du divertissement. Nous lui donnons une bonne moyenne !

Lire aussi «Je n’aurai pas 80 ans»: atteint de la maladie de Parkinson, Michael J. Fox («Retour vers le futur») évoque son combat avec émotion (vidéo)

À propos de divertissement, Pete a le vent en poupe depuis « The King of Staten Island », sorti il y a juste trois ans, qui relate également – en le romançant – le parcours du jeune comédien. Il en a d’ailleurs co-signé le scénario avec son réalisateur Judd Apatow. Sa performance dans le film lui a valu une tonne de nominations. Deux ans plus tard, on a pu le retrouver dans le rôle de l’ex-criminel Blackguard dans « The Suicide Squad » de James Gunn. Et on l’attend toujours sur Netflix dans le biopic « I Slept With Joey Ramone » (Netflix), où il fait une composition impressionnante du chanteur disparu. Ce n’est pas mal d’avoir déjà fait tout ça à 29 ans !

Et puis, tiens : il y a trois jours, il a croisé son ex, Kim Kardashian, au Met Gala. Et c’était très décontracté !