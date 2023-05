Full Gaz by Peponepartenairedu bal des pompiers de Hannut

Un événement qui attire de plus en plus de monde et qui propose un programme tout simplement exceptionnel, comme nous l’explique Jérôme Doquier, qui fait partie du comité de l’amicale des pompiers. « La soirée sera animée par de nombreux DJ, dont Furax et David Goyens, plus des DJ locaux. Il y aura aussi un show des pompiers, qui vont monter sur scène et danser. On a sélectionné les plus beaux donc ça devrait valoir le déplacement (rires) », affirme-t-il. « Un stand photo avec les pompiers est aussi prévu, tout comme des lance-flammes ainsi qu’un show laser et lumières exceptionnel. On a vraiment mis les petits plats dans les grands dans le but de battre les 1500 entrées que l’on avait eues en 2022 », affirme-t-il.

Alors que le Bal des Pompiers est devenu en trois éditions l’un des événements de l’année à Hannut, il demande évidemment beaucoup de travail en amont. « Nous sommes une équipe de 6 personnes à travailler sur l’organisation de cette soirée. On commence déjà les préparatifs 3 ou 4 mois avant la date, et puis au fur et à mesure des semaines, cela s’intensifie pour arriver au jour-j. »