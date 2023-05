New Balance célèbre le «Grey Day» à la sauce belge: la marque fait appel au rappeur anversois GR€Y pour annoncer sa collection «Moon Daze»

En l’honneur de la teinte grise qui caractérise si bien la marque, New Balance sort cette année la collection Grey Day Moon Daze le 12 mai. Cette collection présente des versions innovantes de modèles populaires, tels que les 550, 580, 9060 et More Trail. Avec cette collection, New Balance se tourne vers l’avenir et nous fait réfléchir à ce qui serait possible si New Balance était la première sneaker sur la lune. À quoi ressembleraient les chaussures après avoir marché sur une autre planète ? La collection Moon Daze permet de visualiser ces pensées expérimentales et nous offre une vision de l’avenir du monde des sneakers.

