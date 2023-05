De nouveaux travaux sont prévus à la chaussée de Louvain à Bouge, la bande des bus est par endroits trop haute

Lire aussi namur-la-securite-de-la-chaussee-de-louvain-nouvelle-version-mise-en-doute

Seulement voilà, un audit a été réalisé concernant la hauteur de cette bande de bus et la sécurité qui y est liée. Il confirme les inquiétudes des commerçants et riverains et avance quelques recommandations. Il a donc été décidé des travaux d’abaissement complet à hauteur de la place des Tilleuls et un surbaissement partiel au niveau de la rue Pol Verbist. Une réunion, qui ne sera pas grand public, est programmée le mercredi 17 mai afin de discuter de l’organisation pratique des travaux et de l’agenda.