L’Union se déplace à Bruges samedi: voici pourquoi les Saint-Gillois rejouent déjà moins de 72h après leur défaite contre l’Antwerp

Après sa défaite contre l’Antwerp, l’Union doit se remobiliser, et vite! Trois jours, c’est le court laps de temps accordé à l’Union pour se remobiliser après la claque infligée par l’Antwerp. Contre Bruges samedi, la défaite lui sera interdite sous peine de voir le titre tant convoité s’éloigner un peu plus.

Les Unionistes vont devoir rapidement trouver les ressources pour se relever contre Bruges. - News

Par Vincent Miller

Soixante-huit : c’est très exactement le nombre d’heures dont dispose Karel Geraerts pour remettre ses troupes en ordre de marche avant d’affronter Bruges. Le Club qui accueillera les Saint-Gillois le couteau entre les dents. Car si les lauriers nationaux lui semblent aujourd’hui hors de portée après sa défaite dimanche dernier face à Genk (« Il est clair que nous ne pouvons plus jouer le titre », a d’ailleurs déclaré l’entraîneur des Blauw en Zwart Rik De Mil), la deuxième et la troisième place, qui offrent de meilleurs tickets européens, lui sont encore accessibles.

Les Unionistes peuvent donc s’attendre à être très chaudement reçus au Jan Breydel. Pour ne pas trébucher une seconde fois d’affilée en ce début de playoffs, et même mieux, terrasser les Gazelles pour la première fois depuis… 1961, les Bruxellois le savent : ils devront montrer un tout autre visage que face au Great Old.

1 Réussir ses débuts de match pour éviter de devoir courir après le score

Avant toute chose, il s’agira de rentrer correctement dans la rencontre. Car cela en devient une fâcheuse habitude : les Saint-Gillois courent après le score. Lors de leurs trois dernières rencontres, ils sont en effet à chaque fois rentrés aux vestiaires à la pause en étant menés (0-2 contre Leverkusen, 2-1 à Courtrai et, donc, 0-2 contre l’Antwerp). « Cela fait un moment que je dis qu’on est dans la réaction plutôt que dans l’action », rageait Teddy Teuma. « Cela fait plusieurs matches qu’on prend des buts et qu’on doit alors à chaque fois réagir. Cela nous a parfois souri, mais on arrive maintenant en fin de saison et c’est beaucoup plus dur de recoller au score. On est dans les Champions Playoffs, on fait face aux meilleures équipes. On ne peut pas revenir à chaque fois. Il faut rectifier le tir. »

Anthony Moris trouvait toutefois une circonstance atténuante à son équipe. « Le fait de pas avoir joué pendant dix jours nous a un peu pénalisés. Car on avait tellement pris le rythme de jouer tous les trois jours qu’on a peut-être eu du mal à remettre la machine en route. Ensuite, quand tu es mené 0-2 contre une équipe qui défend aussi bien et qui reste dangereuse sur les contres, cela devient compliqué de réagir. »

2 Resserrer les lignes et gommer les erreurs individuelles

Rarement cette saison les Saint-Gillois ne sont parus aussi fébriles qu’en première période. Mauvaises relances, prises de décision hasardeuses, contrôles manqués : les Unionistes étaient méconnaissables. « Il a manqué de tout », acquiesçait le portier international luxembourgeois. « On n’était pas assez dans le bon tempo. Sur les deuxièmes ballons, on n’était pas présent. Dans la construction du jeu, c’était trop emprunté. On n’arrivait pas à développer notre jeu. Les contrôles de balle, les passes : il y avait trop de déchet. » Pas étonnant dès lors de voir l’Antwerp trouver le chemin des filets à deux reprises suite à des erreurs individuelles des Bruxellois. La première après une perte de balle de Lazare, la seconde après une mauvaise passe dans l’axe de Burgess. Autant d’erreurs qui ont tendance à se multiplier ces dernières semaines. D’ailleurs, l’Union court désormais après une clean-sheet en championnat depuis le 5 février, soit depuis douze rencontres. Face à Bruges, les Saint-Gillois le savent : ils vont devoir considérablement resserrer les rangs.

3 Canaliser la frustration de certains et retrouver un état d’esprit positif

Véritable atout de l’Union depuis plusieurs saisons, la force mentale faisait défaut aux Saint-Gillois mercredi soir. Ce que reconnaissait sans ambages Teuma. « J’ai beaucoup de frustration par rapport à mon match. On a fait des erreurs bêtes et mentalement c’était dur. Mais je n’ai pas eu les ressources mentales pour pousser mon équipe à revenir. Je suis frustré car mon état d’esprit n’était pas au top. »

Autre exemple frappant : la sortie de Boniface à l’heure de jeu. L’attaquant nigérian rentrant directement au vestiaire, sans un regard pour son entraîneur. Un coach qui ne lui en tenait toutefois pas – officiellement- rigueur après la rencontre. « Je peux le comprendre. Ce n’est pas agréable pour lui d’être remplacé. Il faut le laisser se calmer un peu. Pour moi, il n’y a pas de problème. »

« Je n’ai pas vu sa sortie, mais s’il y a un problème, on réglera cela de toute façon en interne », rajoutait quant à lui le capitaine.

Karel Geraerts va en tout cas devoir gérer et canaliser la frustration de certains de ses joueurs. Et ce, afin de réinsuffler un état d’esprit positif à son groupe.

4 Retrouver un onze de base prêt à aller au combat au stade Jan Breydel

S’il n’y avait pas de surprise sur la feuille de match face à l’Antwerp, le onze attendu étant aligné d’emblée, la donne pourrait être bien différente contre Bruges. Car le coach saint-gillois n’a pas hésité à effectuer trois changements à la pause, suivi d’un quatrième – celui de Boniface- quelques minutes plus tard. Avec une amélioration sensible dans le jeu. « Il faut saluer la montée des remplaçants qui ont fait énormément de bien et qui prouvent qu’on va pouvoir compter sur eux », confirmait Teuma. « J’espère que cela permettra à ceux qui jouent d’habitude de se remettre la tête à l’endroit et de se regarder dans le miroir. »

Karel Geraerts se retrouve désormais face à un dilemme. Doit-il récompenser ses remplaçants en les titularisant d’emblée face à Bruges ? Ou doit-il maintenir sa confiance dans ses titulaires et espérer un sursaut d’orgueil de leur part ? Réponse ce samedi sur le coup de 18h15.