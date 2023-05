Le grand trou causé par une fuite d’eau, à Lens, est rebouché: la circulation doit être rouverte

Spectaculaire à Lens: une fuite d’eau provoque un énorme trou dans la chaussée Les services de la SWDE ont fort à faire à Lens. Une fuite d’eau a provoqué un énorme trou dans la chaussée. La SWDE et la bourgmestre Isabelle Galant réagissent.

Une grosse fuite d’eau qui provoque un trou dans la voirie. - D.R. / A.U.

Par Thomas Dimos

Un effondrement de voirie s’est produit ce mercredi à Lens. C’est au beau milieu de la rue des Bouloirs qu’un énorme trou s’est formé, laissant apparaître une grosse quantité d’eau.

Isabelle Galant, bourgmestre de Lens, explique qu’une fuite avait déjà été détectée durant le week-end. « La SWDE avait installé un chantier. Ils ont pu localiser la fuite mais le tuyau s’est ouvert et la route s’est effondrée. Elle a sûrement dû bouger en profondeur. »

Les travaux sont déjà en cours

Des travaux d’urgence sont actuellement effectués par la SWDE. En attendant, des barrières sont installées au carrefour de la rue de la Baille et la rue Vallaville ainsi qu’au carrefour de la rue de la Roche et la rue des Bouloirs. « L’eau coule déjà un peu moins et ils vont pouvoir travailler et remplacer le tuyau. À cause de la fuite, l’eau du robinet sera peut-être un peu brunâtre mais il ne devrait pas y avoir de répercussions sur la distribution d’eau pour les riverains », assure la bourgmestre.

La SWDE travaille déjà sur la fuite. - D.R.

La commune a également mis en place une déviation passant par la rue de la Baille, la rue de Cambron, la rue de Montignies, la rue de la Place et la rue des Écoles.

Pour Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE, « ce n’est pas vraiment un effondrement de voirie. En commençant les travaux pour atteindre la conduite fissurée, on s’est rendu compte que la fuite avait commencé à creuser sous la voirie. Donc, on a interpellé la commune pour signaler et justement éviter un effondrement. »

Des fuites difficiles à situer

L’alerte a été donnée ce week-end, les travaux n’ont pourtant commencé que ce mercredi. Et pour cause : les fuites, même détectées, sont difficiles à trouver. « On a subdivisé nos conduites en cellules de 10 à 15 km sur lesquelles il y a un compteur. Même si on mesure les débits et qu’on constate une consommation anormale, il s’agit d’une grande zone. Donc, on détecte la fuite mais pas l’endroit précis. Surtout si la fuite reste cachée dans le sol. »

La commune a mis en place une déviation. - A.U.

C’est une double peine pour la SWDE. Il s’agit d’une importante conduite d’eau, et ces travaux sont loin d’être simples. « Les travaux sont compliqués par la présence d’une conduite d’air liquide. On est sur une très grosse conduite d’alimentation. Une sorte de colonne vertébrale qui part de captages qui se trouvent à Lens, monte à Ath et rejoint Lessines jusqu'à Grammont. »

Intervenir demande également toute une préparation. « Avant d’intervenir, il faut s’assurer qu’il n’y a pas d’inconvénient sur les réseaux de distribution qui dépendent de la conduite. On doit mettre en œuvre des solutions qui prennent un peu de temps pour pouvoir maintenir une alimentation. On ne peut réparer que quand on est prêt. Mais, à mon avis, dans la soirée tout devrait être à nouveau opérationnel. »