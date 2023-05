Jude Bellingham au Real Madrid, un transfert qui pourrait arranger tout le monde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marca a annoncé mercredi que Jude Bellingham avait un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid. Véritable joyau européen, il aurait refusé des offres faramineuses de Liverpool et de City pour privilégier le club madrilène.

Ce que Jude Bellingham y gagne

A bientôt 20 ans et après 3 saisons passées à Dortmund, c’est le bon moment pour l’international anglais de quitter le BVB. Pour sa progression, il est temps pour lui de passer un cap et de rejoindre un club du top. Le Real Madrid, club le plus titré d’Europe et qui domine la Ligue des Champions depuis une décennie semble être un bon point de chute.