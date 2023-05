Remco Evenepoel aura la vie dure dans ce Giro: trois chronos, cinq étapes de haute montagne et une arrivée à Rome au programme (vidéo)

La troisième partira de Vasto pour Melfi (216 km) avec un final animé. Le lendemain, au départ de Venosa, la première arrivée en côte se tiendra à Lago Laceno après 175 km de course. Les sprinteurs devraient retrouver un terrain plus propice lors des deux étapes suivantes, Atripalda-Salerne (171 km) et autour de Naples (162 km).

Le 106e Giro débutera des Abruzzes par un contre-la-montre individuel de 19,4 km entre Fossacesia Marina et Ortona, le long de la Côte des Trabocchi. La deuxième étape, entre Teramo et San Salvo (201 km), semble promise aux sprinteurs.

La 8e étape entre Terni et Fossombrone (207 km) comprendra plusieurs bosses dans le final. Le lendemain, un deuxième contre-la-montre individuel attendra les coureurs, de Savignano sul Rubicone à Cesena (35 km).

Après la journée de repos le 15 mai, les 10e et 11e étapes, Scandiano-Viareggio (196 km) et Camaiore-Tortona (218 km), seront favorables aux sprinteurs. La 12e étape, Bra-Rivoli (179 km), précèdera une étape alpestre entre Borgofranco d’Ivrea et Crans-Montana (207 km), en Suisse. En cours de route, le peloton empruntera le Col du Grand Saint-Bernard, point culminant (’Cima Coppi’) de cette édition avec ses 2.469m d’altitude.

Après une nouvelle étape pour sprinteurs (Sierre-Cassano Magnago, 193 km), la route s’élèvera à nouveau avec Seregno-Bergame (195 km) et, au lendemain de la deuxième journée de repos (22 mai), Sabbio Chiese-Monte Bondone (203 km).

La 17e étape, Pergine Valsugana-Caorle (195 km), devrait permettre aux candidats à la victoire finale de souffler un peu avant le triptyque final. Celui-ci commencera dans les Dolomites par Oderzo-Val di Zoldo, une étape courte (161 km) mais avec 3.700m de dénivelé. Place ensuite à l’étape reine entre Longarone et les Tre Cime di Lavaredo: au menu: 183 km, 5.400m de dénivelé et les ascensions du Passo Giau, du Passo Tre Croci et des Tre Cime di Lavaredo, qui culminent à 2.304m avec des passages à 18 pour cent. Un contre-la-montre de 18,6 km entre Tarvisio et Monte Lussaru, au sommet d’une ascension de 7,3 km à du 12 pour cent, pourrait encore bouleverser le général à la veille de l’arrivée.